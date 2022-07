Ιαπωνία: Εκτελέστηκε ο δολοφόνος 7 ανθρώπων στο Τόκιο

Ιάπωνας ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2015 αμετάκλητα σε θάνατο, διότι δολοφόνησε το 2008 επτά ανθρώπους στους δρόμους της Ακιχαμπάρα, γνωστής συνοικίας του Τόκιο, εκτελέστηκε, όπως μετέδωσαν την Τρίτη τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ο Τομοχίρο Κάτο είχε ορμήσει μέρα μεσημέρι με το αυτοκίνητό του εναντίον διερχόμενων προτού βγει από το όχημα και αρχίσει να μαχαιρώνει κόσμο στην τύχη, σκοτώνοντας επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δέκα.

