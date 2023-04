Ιαπωνία: Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον του πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα

Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε συγκέντρωση όπου επρόκειτο να μιλήσει ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα, ξυπνώντας άσχημες μνήμες στους Ιάπωνες, εννέα μήνες μετά τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο, ο οποίος φορούσε λευκή χειρουργική μάσκα και κρατούσε έναν μακρύ σωλήνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της επίθεσης.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός απομακρύνθηκε σώος, ενώ ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος μέσα στους καπνούς. Ο Φουμίο Κισίντα πραγματοποιούσε επίσκεψη στο λιμάνι Σαϊκαζάκι στην επαρχία Γουακαγιάμα για να υποστηρίξει τον υποψήφιο του κυβερνώντος κόμματός του στις τοπικές εκλογές.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν ξεκινήσει την ομιλία του o Iάπωνας πρωθυπουργός ο οποίος απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida was evacuated unhurt after a suspect threw what appeared to be a smoke bomb at an outdoor speech in western Japan https://t.co/q7U9WXf0mR pic.twitter.com/aqLUUptkio