Κουρίλες Νήσοι: Η Μόσχα αναστέλλει συμφωνία με το Τόκιο για αλιεία στα αμφισβητούμενα νησιά

Την αναστολή συμφωνίας με την Ιαπωνία ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας την Τρίτη, η οποία θα επέτρεπε σε Ιάπωνες ψαράδες την αλιεία κοντά στα αμφισβητούμενα νησιά των νότιων Κουρίλων, υποστηρίζοντας, ότι το Τόκιο δεν είχε καταβάλει πληρωμές, που προβλέπονται βάσει της συμφωνίας.

«Στην παρούσα κατάσταση, είμαστε αναγκασμένοι να αναστείλουμε την εφαρμογή της Συμφωνίας του 1998, έως ότου η ιαπωνική πλευρά εκπληρώσει όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις», ανέφερε σε ανακοίνωση της η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Μια εδαφική διαμάχη για τους νήσους, γνωστή στη Ρωσία ως Κουρίλες και στην Ιαπωνία ως Βόρεια Εδάφη, χρονολογείται από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν σοβιετικά στρατεύματα τα κατέλαβαν από την Ιαπωνία.

Η διαμάχη έχει εμποδίσει τις δύο χώρες να υπογράψουν μια επίσημη συνθήκη ειρήνης.

Russia on Tuesday suspended an agreement dating from 1998 allowing Japanese fishermen to fish for a quota of marine resources near the southern Kuril Islands. Japan calls the islands the Northern Territories. pic.twitter.com/Kt5wTdttlQ

#Russia’s foreign ministry says it is suspending an agreement with #Japan that allowed Japanese fishermen to fish near the disputed Southern #Kuril islands, saying Tokyo has failed to make payments required under the deal.https://t.co/U93W4zi15Y