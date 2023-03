Ιαπωνία: 87χρονος θανατοποινήτης κατάφερε να επανεξεταστεί η υπόθεσή του

Δικαστήριο στην Ιαπωνία έδωσε εντολή να εκδικαστεί εκ νέου η υπόθεση ενός 87χρονου άνδρα, που θεωρείται ο γηραιότερος καταδικασμένος σε θάνατο παγκοσμίως, σχεδόν 60 χρόνια αφού κρίθηκε ένοχος για φόνο.

Οι δικηγόροι του Ιγουάο Χακαμάντα εξήλθαν από το Ανώτερο Δικαστήριο του Τόκιο σήμερα κρατώντας πανό με τα οποία ζητούσαν να διεξαχθεί νέα δίκη, ενώ υποστηρικτές του φώναζαν: «Απελευθερώστε τον Χακαμάντα τώρα».

«Περίμενα αυτή την ημέρα 57 χρόνια και έφτασε», δήλωσε η Χιντέκο, αδελφή του Χακαμάντα.

Ο Ιάπωνας αυτός έχει περάσει περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθάνατων, μετά την καταδίκη του το 1968 στην εσχάτη των ποινών για μια τετραπλή δολοφονία: του αφεντικού του και τριών μελών της οικογένειάς του.

Ο Χακαμάντα ομολόγησε το έγκλημα έπειτα από εβδομάδες ανακρίσεων, όμως αργότερα ανακάλεσε. Έκτοτε δεν σταμάτησε να δηλώνει αθώος.

