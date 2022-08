Ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας πίσω από την επίθεση στη ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία

Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις φέρονται να βρίσκονται πίσω από την επίθεση σε ρωσική αεροπορική βάση στην κατεχόμενη Κριμαία, ανέφερε την Τετάρτη η Washington Post, επικαλούμενη κυβερνητικό αξιωματούχο.

Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες, ενώ το όνομα του κυβερνητικού αξιωματούχου αποκρύπτεται για λόγους ανωνυμίας.

Εν τω μεταξύ, το Reuters ανέφερε ότι η σειρά των εκρήξεων την Τρίτη θα μπορούσε να ήταν έργο παρτιζάνων σαμποτέρ, καθώς το Κίεβο αρνήθηκε επίσημα οποιαδήποτε ευθύνη για το περιστατικό βαθιά μέσα στα ρωσικά κατεχόμενα εδάφη.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να ανέφερε επίσης τη ρωσική ανικανότητα ως πιθανή αιτία της έκρηξης που σκότωσε έναν άμαχο και τραυμάτισε οκτώ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας.

The Ministry of Defense of Ukraine would like to remind everyone that the presence of occupying troops on the territory of Ukrainian Crimea is not compatible with the high tourist season. pic.twitter.com/PFl6jBzKh4