Η πρώτη γυναίκα στον πλανήτη που εμβολιάστηκε

Η Μάργκαρετ Κίναν, 90 ετών, είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού στη Μεγάλη Βρετανία. Η Κίναν έκανε το εμβόλιο στο τοπικό νοσοκομείο της στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας σήμερα το πρωί στις 08:31 (ώρα Ελλάδας).

Υπενθυμίζεται ότι το εμβόλιο της Pfizer έλαβε έγκριση την περασμένη εβδομάδα.

90-year-old Maggie Keenan is the 1st person to be given the coronavirus vaccine in the UK.

She was given the jab by matron May Parsons in Coventry - part of the largest ever vaccination roll-out in the history of the NHS.

