Υεμένη: Εκρήξεις με νεκρούς στο αεροδρόμιο Άντεν μετά την άφιξη της νέας κυβέρνησης

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το αεροδρόμιο στην πόλη Άντεν της Υεμένης αμέσως μετά την άφιξη ενός αεροπλάνου που μετέφερε τη νέα κυβέρνηση από τη Σαουδική Αραβία.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, ανέφερε πηγή ασφαλείας στο Reuters.

Ο πρωθυπουργός Μάιν Αμπντουλάμ Σαίντ και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου φέρεται πως μεταφέρθηκαν ασφαλείς στο προεδρικό παλάτι, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι εκρήξεις ήταν αποτέλεσμα μιας «δειλής τρομοκρατικής επίθεσης» από αντάρτες Χούτι.

This is the moment explosions and gunfire were heard at Yemen's Aden airport shortly after a plane carrying a new unity government arrived from Saudi Arabia. Read more: https://t.co/Bzq2Xqc1y7 pic.twitter.com/NJukRwkWg1

Στο νέο υπουργικό συμβούλιο του Saeed μετέχουν δυνάμεις πιστές στον Πρόεδρο Abdrabbuh Mansour Hadi και δυνάμεις του αυτονομιστικού Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου (STC). Οι δύο παρατάξεις είναι σύμμαχοι στον εμφύλιο πόλεμο ενάντια στο κίνημα Houthi, το οποίο ελέγχει την πρωτεύουσα Sanaa και μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Υεμένης.

Watch: An explosion rocks #Aden Airport in #Yemen followed by gunfire, killing at least five people and leaving dozens more wounded, according to a local security source.https://t.co/rP1vDSnylo pic.twitter.com/1d0mIWUkL0