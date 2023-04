Υεμένη: Ποδοπάτημα στη Σανάα για 8 δολάρια - Τουλάχιστον 85 νεκροί

Ποδοπάτημα στην Υεμένη προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 85 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων, όταν πλήθος κόσμου συνέρρευσε σε σχολείο για να λάβει βοήθεια 5.000 ριάλ (περίπου 8 δολάρια) που πρόσφερε έμπορος.

Η τραγωδία σημειώθηκε τη νύκτα στην παλιά πόλη της Σαναά, πρωτεύουσας της Υεμένης, την οποία ελέγχουν οι σιίτες αντάρτες Χούθι.

«Τρεις έμποροι συνελήφθησαν», ανακοίνωσε αξιωματούχος ασφαλείας της Σαναά, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, το οποίο διαχειρίζονται οι Χούθι, δείχνουν ένα πυκνό πλήθος ανθρώπων, με κάποιους να πηδούν πάνω σε άλλους, προσπαθώντας να ανοίξουν δρόμο. Άλλοι χτυπούν τους διπλανούς τους, ενώ άνδρες με στρατιωτικές στολές προσπαθούν να σπρώξουν το πλήθος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε άλλο βίντεο φαίνονται πτώματα στο έδαφος, εν μέσω γενικευμένου πανικού.

Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί, γεγονός που προκάλεσε τη μετακίνηση του πλήθους, κάτι που το AFP δεν έχει επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή.

«Τουλάχιστον 85 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 322 τραυματίστηκαν», δήλωσε αξιωματούχος των Χούθι υπεύθυνος για την ασφάλεια στη Σαναά. Τον απολογισμό έχει επιβεβαιώσει αξιωματούχος των τοπικών υγειονομικών αρχών.

«Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν παιδιά» και περίπου 50 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν τη μουσουλμανική γιορτή Έιντ αλ Φιτρ, που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού, και την ώρα που η Υεμένη ελπίζει να τερματιστεί ο πόλεμος που τη σπαράσσει εδώ και χρόνια.

«Πολυκοσμία»

Οι αρχές της Σαναά απέδωσαν το ποδοπάτημα στην «πολυκοσμία» σε έναν στενό δρόμο της παλιά πόλης της πρωτεύουσας ο οποίος οδηγεί σε σχολείο.

«Όταν οι πόρτες άνοιξαν, το πλήθος έτρεξε προς τις σκάλες που οδηγούν στην αυλή του σχολείου όπου θα γινόταν η διανομή», έγραψε στο Twitter o Μοχάμεντ Άλι αλ Χούθι μέλος του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των ανταρτών.

Οι αντάρτες έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα παιδί, ξαπλωμένο σε κρεβάτι νοσοκομείου, να διηγείται ότι τραυματίστηκε όταν «τεράστιο πλήθος έπεσε» πάνω του.

Σύμφωνα με άλλον αυτόπτη μάρτυρα, οι κάτοικοι της Σαναά είχαν «ενημερωθεί εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα ότι τα χρήματα θα δίνονταν χωρίς προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια πάρα πολλοί άνθρωποι έσπευσαν» στο σχολείο.

Το ποδοπάτημα αυτό είναι μεταξύ των πιο θανατηφόρων που έχουν σημειωθεί σε όλο τον κόσμο τα τελευταία δέκα χρόνια. Σημειώθηκε την ώρα που οι περίπου 30 εκατομμύρια κάτοικοι της Υεμένης είναι εξαντλημένοι έπειτα από οκτώ χρόνια πολέμου.

Εν μέσω επιδημιών, έλλειψης πόσιμου νερού και λιμού, περισσότερα από τα τρία τέταρτα των Υεμενιτών εξαρτώνται από τη διεθνή βοήθεια, η οποία συνεχώς μειώνεται. Στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν πληρωθεί εδώ και μήνες.

Η χώρα έχει γνωρίσει αρκετές τραγωδίες τα τελευταία χρόνια, όπως για παράδειγμα το 2016 όταν 140 άνθρωποι που παρίσταντο σε κηδεία σκοτώθηκαν σε επιδρομή του στρατιωτικού συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται εναντίον των Χούθι.

A stampede broke out during a charity handout in #Yemen's capital, killing scores of people and injuring hundreds more just days before the #Muslim Eid-al-Fitr, which marks the end of #Ramadan. pic.twitter.com/EaZTBMcoZu