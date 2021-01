Μπάιντεν για Τραμπ: «Nτρόπιασε τις ΗΠΑ σε όλο τον πλανήτη - Καλύτερα που δεν θα είναι στην ορκωμοσία»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόφαση που έλαβε ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ να μην παραστεί στην ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου.

«Είναι ένα από τα ελάχιστα πράγματα στα οποία συμφωνούμε εμείς οι δύο», δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μιλώντας για την απόφαση του Τραμπ να μην παραβρεθεί στην ορκωμοσία του.

«Καλύτερα», «έχει ξεπεράσει ακόμη και τις χειρότερες προσδοκίες μου για εκείνον. Είναι μια ντροπή για την χώρα, μας έχει ντροπιάσει σε όλο τον πλανήτη. Δεν αξίζει, δεν αξίζει να κατέχει αυτό το αξίωμα», πρόσθεσε ο Μπάιντεν και χαρακτήρισε τον Τραμπ ως έναν από τους πιο ανίκανους προέδρους στην ιστορία της Αμερικής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είναι «καλοδεχούμενος» στην τελετή, ενώ επίσης δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στη Μυστική Υπηρεσία ότι θα φροντίσει να διεξαχθεί «με ασφάλεια» η τελετή της ορκωμοσίας.

#BREAKING: Biden says "it’s a good thing" Trump won't attend inauguration: "He has exceeded even my worst notions about him. He has been an embarrassment to the country, embarrassed us around the world. Not worthy, not worthy to hold that office." pic.twitter.com/5hcnFwq6UB