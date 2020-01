Εικόνες από την διαφυγή του αφεντικού της Nissan στο Λίβανο

Την διαφυγή του πρώην επικεφαλής της Nissan και της Renault, Κάρλος Γκον «έπιασε» κάμερα ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Ο Κάρλος Γκον αφού κατάφερε να διαφύγει από την Ιαπωνία κρυμμένος μέσα σε μια θήκη μουσικού οργάνου, έφθασε στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης και από εκεί έφυγε για το Λίβανο.

Η κάμερα του αεροδρομίου που δημοσίευσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μπόζκουρτ, δείχνει ότι ο πρώην πρόεδρος της Nissan, φθάνει με όχημα στο αεροπλάνο το οποίο θα τον μετέφερε στο Λίβανο.

The airport security camera footage shows fugitive ex-Nissan chairman Carlos Ghosn being transported in a vehicle to #Lebanese-bound plane in #Turkey's Istanbul Airport. pic.twitter.com/5uqZj3qQ98