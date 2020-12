Εικόνες χάους έξω από τα Harrods στο Λονδίνο - Πλήθος κόσμου χωρίς μάσκα και αποστάσεις

Ακραίος συνωστισμός σημειώθηκε έξω από το πολυκατάστημα Harrods στο Λονδίνο το Σάββατο 05/12, με χιλιάδες Βρετανούς να είναι κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον.

This is happening outside Harrods and many other shops in London, people walking shoulder to shoulder, meanwhile thousands of people from the entertainment business are not able to work for over 1 year! @BorisJohnson @10DowningStreet @UKGovernmentEng @SkyNews @guardian @BBCNews pic.twitter.com/hUgFpU2pbh — Savenightclubs (@savenightclubs) December 6, 2020

Ο κόσμος μπαίνοντας στο πνεύμα των Χριστουγέννων συγκεντρώθηκε για τα καθιερωμένα ψώνια, ωστόσο κανένας δεν τηρούσε τα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας και φυσικά οι μάσκες ήταν ανύπαρκτες.

'Chaos' as hundreds flout Covid-19 rules outside Harrods as police arrest four

Witnesses claim there was a "stampede" and a "huge fight" as hundreds of young people gathered outside Harrods in Knightsbridge

This is the first weekend after England's lockdown came to an end pic.twitter.com/rR6oFANoss — Lilian Chan (@bestgug) December 6, 2020

Οι δρόμοι γύρω από το Knightsbridge πλημμύρισαν από κόσμο, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και θυμίζουν την προ-Covid εποχή:

Four arrested for breaking Covid rules as hundreds of teens gather outside Harrods and try to force their way into store https://t.co/1ftbNMUNYH — The Sun (@TheSun) December 6, 2020

Craziness at Harrods & London yesterday.

Social distancing? What social distancing!! Covid spike inbound! pic.twitter.com/T1iqpRzKn9 — тecнpro х¹ ☢️ (@TechProX1) December 6, 2020

Harrods yesterday afternoon. What a sick joke. Imagine how NHS workers feel seeing such selfish reckless behaviour? 👇 pic.twitter.com/gKEuEVuipJ — Piers Morgan (@piersmorgan) December 6, 2020

Δείτε το βίντεο της Daily Mail: