Ίλον Μασκ: Αεροσυνοδός τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση μέσα στο ιδιωτικό του τζετ

Μπλεγμένος στα «δίχτυα» του κινήματος #ΜeΤoo βρίσκεται ο Ίλον Μασκ, καθώς κατηγορείται ότι το 2016 είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά μια αεροσυνοδό στο ιδιωτικό του τζετ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Business Insider», η SpaceX -εταιρεία του Μασκ στην οποία ανήκει και το τζετ- πλήρωσε 250.000 δολάρια το 2018 προκειμένου να «λυθεί» το θέμα της καταγγελίας για σεξουαλική παρενόχληση από την αεροσυνοδό.

Πηγή του ρεπορτάζ φαίνεται πως είναι άτομο από το στενό φιλικό περιβάλλον της αεροσυνοδού, που υπογράφει την καταγγελία υπό καθεστώς ανωνυμίας. Αναφέρει ότι ο πάμπλουτος επιχειρηματίας πρότεινε στην αεροσυνοδό, που δεν κατονομάζεται, να κάνουν σεξ αφού πρώτα της αποκάλυψε τον... ανδρισμό του, της έτριψε τον μηρό και στη συνέχεια προσφέρθηκε να της αγοράσει ένα άλογο με αντάλλαγμα να του κάνει «ερωτικό μασάζ».

Ο Ίλον Μασκ διέψευσε τις κατηγορίες με ανάρτησή του στο Twitter, τονίζοντας πως το θέμα «είναι πολιτικά υποκινούμενο» και το χαρακτήρισε «ποταπό»: «Οι επιθέσεις εναντίον μου θα πρέπει να εξεταστούν κάτω από πολιτικό πρίσμα -αυτό είναι η συνήθης (απεχθής) τακτική τους-, αλλά τίποτα δεν θα με αποτρέψει από το να αγωνιστώ για ένα καλό μέλλον και το δικαίωμά σας στην ελευθερία του λόγου».

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

Μάλιστα, υποστηρίζει πως είναι ένα «βρόμικο κόλπο καμπάνιας» εναντίον του, καθώς την Τετάρτη είχε δηλώσει πως θα ψήφιζε το Ρεπουμπλικανό αντί για το Δημοκρατικό Κόμμα.

Επιπλέον, σε επόμενο tweet αναφέρει: «Έχω μια πρόκληση σε αυτόν τον ψεύτη που ισχυρίζεται ότι η φίλη του του με είδε... εκτεθειμένο: Περιγράψτε μόνο ένα πράγμα, οτιδήποτε απολύτως (ουλές, τατουάζ…) που δεν είναι γνωστό στο κοινό. Δεν θα μπορέσει όμως να το κάνει, γιατί δεν συνέβη ποτέ».

But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened.