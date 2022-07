Ίλβα Γιόχανσον: Νέα πρόταση για την ενσωμάτωση θεμελιωδών δικαιωμάτων στο ελληνικό σύστημα ασύλου

Νέα πρόταση που ενσωματώνει θεμελιώδη δικαιώματα στο ελληνικό σύστημα ασύλου, παρουσίασαν υπουργοί της κυβέρνησης στην Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον , σύμφωνα με ανάρτηση της ιδίας, στο twitter.

1/3

Today I met with Ministers of Greek Government @govgr



▪️Georgios Gerapetritis

▪️@theodorikakosp - citizen protection

▪️@G_Plakiotakis -

shipping and islands



to discuss external border management, migration and fundamental rights… — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) June 30, 2022

2/3

…Protecting EU external border from illegal entry is an obligation.



Violent and illegal deportations of migrants must stop, now.



Ministers outlined new proposal to mainstream fundamental rights within 🇬🇷 asylum system… — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) June 30, 2022

3/3

…Pleased with their info that this will be in place by 1 September. @EUHomeAffairs funding is linked to EU fundamental rights being correctly applied. — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) June 30, 2022

Συγκεκριμένα, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων στην ανάρτηση της στο twitter, αναφέρει τα εξής:

«Μίλησα με τους Έλληνες υπουργούς Γιώργο Γεραπετρίτη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιώργο Πλακιωτάκη, για να συζητήσουμε για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, τη μετανάστευση και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η προστασία των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων από παράνομες εισόδους είναι υποχρέωση. Η βίαιη και η παράνομη απέλαση μεταναστών πρέπει να σταματήσει τώρα. Οι υπουργοί παρουσίασαν μια νέα πρόταση για την ενσωμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος ασύλου. Χαίρομαι που αυτή η πρόταση θα τεθεί σε εφαρμογή ως την 1η Σεπτεμβρίου. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το μεταναστευτικό συνδέεται με την ορθή εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ».