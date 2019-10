Ινδία: Μαθητές έδωσαν εξετάσεις φορώντας χαρτόκουτα στα κεφάλια τους για να μην αντιγράψουν

Την πιο απίστευτη μέθοδο φαίνεται πως χρησιμοποίησε καθηγητής στην Ινδία, με σκοπό να αποτρέψει τους μαθητές του να αντιγράψουν εν ώρα εξέτασης. Πιο συγκεκριμένα, φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, έχουν προκαλέσει αντιφατικά συναισθήματα, καθώς σε αυτές φαίνονται οι μαθητές να έχουν καλυμμένα τα κεφάλια τους με χαρτόκουτα, προκειμένου να μην μπορούν να αντιγράψουν από τους διπλανούς τους.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στη διάρκεια εξετάσεων στο μάθημα της Χημείας στο Bhagat Pre-University College της πόλης Haveri.

Η ασυνήθιστη μέθοδος προκάλεσε αρχικά γέλιο σε όσους είδαν τις φωτογραφίες, που έγιναν πολύ γρήγορα viral, ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που εξοργίστηκαν και σχολίασαν αρνητικά την συγκεκριμένη πρακτική, ανάμεσά τους και ο υπουργός Παιδείας της χώρας. «Φέρθηκαν στους φοιτητές λες και είναι ζώα», δήλωσε ο Σουρές Κουμάρ.

Μετά τις αντιδράσεις, ο διευθυντής του σχολείου αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για το περιστατικό, εξηγώντας το σκεπτικό. Όπως είπε, το σχολείο εφάρμοσε το μέτρο «σε πειραματική βάση» όταν άκουσε πως η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί και αλλού, ενώ επέμεινε πως έγινε αποκλειστικά με τη συγκατάθεση των μαθητών, που έφεραν μάλιστα ο καθένας το δικό του κουτί.

«Δεν υπήρχε κανενός είδους εξαναγκασμός. Μπορείτε να δείτε στην φωτογραφία πως μερικοί μαθητές δεν φορούν καν κουτί. Κάποιος που το φόρεσε, το έβγαλε μετά από 15 λεπτά, άλλοι μετά από 20 λεπτά και εμείς οι ίδιοι ζητήσαμε από όλους να τα βγάλουν μετά από μια ώρα», εξήγησε.

Students "thinking inside" the box. Ashamed that a college in #Karnataka #India have compelled students to wear cardboard boxes to prevent cheating. Where are we heading to with education, especially with such practices on assessments in today's 21st century age. #Education pic.twitter.com/dC7Bt0SJMI