Ινδία: Εκδήλωση από μαθητές της Ηλείας παρουσίασε ο πρωθυπουργός στην ραδιοφωνική του εκπομπή

Μια υπέροχη ερμηνεία του εθνικού τραγουδιού της Ινδίας «Vande Mataram» από μαθητές της του 2ου Δημοτικού και του 1ου Λυκείου Ηλείας στον Πύργο παρουσίασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντα Μόντι στο ραδιοφωνικό του πρόγραμμα.

Το Mann Ki Baat (Εσωτερικές Σκέψεις) είναι ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται από τον πρωθυπουργό Μόντι και απευθύνεται στο λαό της Ινδίας.

Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας έκανε και σχετική ανάρτηση για την εκδήλωση και στο λογαριασμό του στο twitter, την οποία έκανε retweet και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Αυτή η ερμηνεία του Vande Mataram από μαθητές στην Ελλάδα θα σας κάνει πολύ χαρούμενους και περήφανους», έγραψε ο Ινδός πρωθυπουργός:

This rendition of Vande Mataram by students in Greece will make you very happy and proud. #MannKiBaat pic.twitter.com/odR2uTsrTm