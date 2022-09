Ινδία: Έξι συλλήψεις για τον βιασμό και τη δολοφονία δύο εφήβων κοριτσιών

Η αστυνομία στη βόρεια Ινδία συνέλαβε έξι άτομα με την κατηγορία, ότι σχετίζονται με τον καταγγελλόμενο βιασμό και τη δολοφονία δύο κοριτσιών από κοινότητα χαμηλότερης κάστας, που βρέθηκαν κρεμασμένα από ένα δέντρο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Τα πτώματα των δύο κοριτσιών, ηλικίας 15 και 17 ετών, βρέθηκαν την Πέμπτη στην περιοχή Λαχιμπούρ Χέρι στην πολυπληθέστερη πολιτεία της Ινδίας, την Ουτάρ Πραντές, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

6 Muslim men raped and killed 2 dalit hindu girls in the Indian state of UP. Shame on Islamists pic.twitter.com/FAYi1n1rRW