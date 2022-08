Ινδία: Εννέα νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυρκαγιά σε νοσοκομείο

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας.

Όσον αφορά τα θύματα, πρόκειται για τέσσερις ασθενείς, τέσσερα μέλη του προσωπικού, ενώ μία σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη.

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, πιστεύεται ότι περίπου 150 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο τριώροφο νοσοκομείο στην πόλη Τσαμπαλπούρ, 1.094 χιλιόμετρα μακριά από τη Μουμπάι. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε και δεν υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι στο κτίριο.

Ενενήντα πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία ξέσπασε πιθανότατα εξαιτίας βραχυκυκλώματος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ινδικών αρχών.

Οι αρχές της ομοσπονδιακής πολιτείας ανακοίνωσαν πως θα δοθεί αποζημίωση 6.332 δολαρίων στις οικογένειες κάθε ενός από τα θύματα της πυρκαγιάς.

