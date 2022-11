Ινδία: Επικίνδυνα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Νέο Δελχί

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Νέο Δελχί έφτασε σήμερα (3/11), σε «επικίνδυνα» επίπεδα, λόγω των χιλιάδων καύσεων γεωργικών υπολειμμάτων στο ύπαιθρο στην βόρεια Ινδία, οι οποίες λειτουργούν προσθετικά στις εκπομπές της βιομηχανίας και στην ρύπανση από το οδικό δίκτυο μεταφορών.

Σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα IQAir, τα επίπεδα των πιο επικίνδυνων σωματιδίων, των μικροσωματιδίων PM 2,5, που είναι τόσο μικρά, μπορούν να διεισδύσουν στο αίμα, ανέρχονταν σε 588 ανά κυβικό μέτρο.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει επίπεδα μόλυνσης που χαρακτηρίζονται «επικίνδυνα».

«Αυτό που συμβαίνει με την ατμοσφαιρική μόλυνση στο Νέο Δελχί δεν υπολείπεται διόλου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας!», καταγγέλλει σε ανάρτησή του στο Twitter ο αρθρογράφος και γνωστή προσωπικότητα στην Ινδία Σούχελ Σετ. «Απόλυτη έλλειψη λογοδοσίας!».

What is happening with air pollution in Delhi is nothing short of a crime against humanity! I truly wish the Supreme Court takes suo moto cognisance of this and summons the Delhi Chief Minister and that bright minister of his. There’s a total collapse of accountability!

Κάθε χειμώνα ο αέρας είναι πιο κρύος και μια κιτρινωπή και τοξική ομίχλη που τροφοδοτείται από τα νέφη από τις καύσεις στο ύπαιθρο γεωργικών υπολειμμάτων, τις εκπομπές από τη βιομηχανία και τις οδικές μεταφορές, μένει στάσιμη στην πόλη αυτή των 20 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το 2020 μελέτη της επιστημονικής επιθεώρησης Lancet απέδιδε 1,67 εκατομμύριο θανάτους στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ινδία το 2019, εκ των οποίων σχεδόν 17.500 στην πρωτεύουσα της χώρας.

«Είναι πράγματι η χειρότερη περίοδος για να βρίσκεσαι έξω στο Νέο Δελχί», δήλωσε ο Χεμ Ρατζ, ένας 42χρονος αστυνομικός που βρισκόταν στο κέντρο της πρωτεύουσας, «όταν ξυπνάς δεν αισθάνεσαι ποτέ ευδιάθετος με τέτοια μόλυνση».

«Αισθάνεσαι κόπωση και είσαι σε λήθαργο το πρωί. Τα μάτια δακρύζουν συνέχεια και ο λαιμός είναι ερεθισμένος έπειτα από ώρες στους δρόμους του Νέου Δελχί», συνέχισε.

Οι αρχές της ινδικής πρωτεύουσας ανακοινώνουν τακτικά διάφορα σχέδια με στόχο τη μείωση της ρύπανσης, αλλά δεν έχουν μεγάλο αποτέλεσμα.

Οι εκτεταμένες καύσεις γεωργικών υπολειμμάτων στο Πεντζάμπ κι άλλα κρατίδια απαγορεύονται κατ' αρχήν, αλλά οι αγρότες εξακολουθούν να αδιαφορούν για τις εκκλήσεις υπέρ πρακτικών που δεν μολύνουν την ατμόσφαιρα.

Η κατάσταση αυτή έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς το Νέο Δελχί και το κρατίδιο Πεντζάμπ κυβερνώνται από το κόμμα Αάμ Αάντμι (AAP), αντίπαλο του κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

«Μέχρι σήμερα, η Πεντζάμπ, κρατίδιο που διοικείται από το AAP, γνωρίζει αύξηση άνω του 19% των καύσεων γεωργικών υπολειμμάτων σε σύγκριση με το 2021», κατήγγειλε χθες, Τετάρτη (2/11), σε μήνυμά του στο Twitter ο υπουργός Περιβάλλοντος Μπουπεντέρ Γιαντάβ, ο οποίος είναι μέλος του BJP.

Sample this: As of today, Punjab, a state run by the AAP government, has seen an over 19% rise in farm fires over 2021. Haryana has seen a 30.6% drop.



Just today, Punjab saw 3,634 fires.



There is no doubt over who has turned Delhi into a gas chamber.



Wondering how? Read on... pic.twitter.com/Nh8fYN9gnf