Έρευνα της εφορίας στα γραφεία του BBC στο Νέο Δελχί

Οι ινδικές εφοριακές αρχές πραγματοποίησαν σήμερα (14/2) έρευνα στα γραφεία του BBC στο Νέο Δελχί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας δημοσιογράφος του βρετανικού δικτύου, μερικές εβδομάδες μετά τη μετάδοση ενός ντοκιμαντέρ επικριτικού χαρακτήρα για τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

«Γίνεται έφοδος της εφορίας στα γραφεία, προχωρούν σε κατάσχεση όλων των τηλεφώνων», δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης ήταν μπροστά από τα γραφεία του BBC, που βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας, για να εμποδίζουν τους ανθρώπους να εισέρχονται ή να εξέρχονται από αυτά, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Income Tax department officials are conducting 'surveys' at the #BBC offices in Delhi and Mumbai, reports said. Read: https://t.co/WSllzXCO79 pic.twitter.com/6AbuLMeXUo

«Μια κυβερνητική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα στο γραφείο», δήλωσε ένας δημόσιος αξιωματούχος, αρνούμενος να αποκαλύψει το όνομα της υπηρεσίας του.

Το BBC είχε μεταδώσει τον Ιανουάριο ένα ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη που κατηγορούσε τον Μόντι πως την εποχή που ήταν πρωθυπουργός του κρατιδίου του Γκουτζαράτ είχε διατάξει την αστυνομία να κλείσει τα μάτια σχετικά με τις θρησκευτικές ταραχές του 2002.

Αυτό το κύμα βίας είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκαν στη μουσουλμανική κοινότητα, που είναι μειονότητα στην Ινδία.

#BREAKING: BBC offices in India raided by tax officials amid the BBC's Documentary fallout.



Reportedly, documents & phones of several journalists were taken and the offices were sealed. pic.twitter.com/RqckG6efH9