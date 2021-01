Ινδία: Μεγάλη πυρκαγιά με 5 νεκρούς σε εργοστάσιο που παρασκευάζει εμβόλια για τον Covid

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που προκάλεσε σήμερα μεγάλες καταστροφές στο Serum Institute of India, της μεγαλύτερης μονάδας παρασκευής εμβολίων στον κόσμο που βρίσκεται στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Πέντε άνθρωποι είναι νεκροί» από την πυρκαγιά, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της Πούνε, Μουρλιντχάρ Μοχόλ, και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρeίας Αντάρ Πουναουάλα απηύθυνε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Εικόνες μετέδωσε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, ενώ τα μέσα ενημέρωσης διευκρίνισαν ότι δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή των εμβολίων κατά της Covid-19.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα τεράστιο σύννεφο γκρίζου καπνού που υψωνόταν πάνω από το Serum Institute στην Πούνε, όπου αυτή την περίοδο παρασκευάζονται εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19 της AstraZeneca και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δίκτυα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε έναν υπό κατασκευή χώρο μακριά από το σημείο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής εμβολίων.

«Η εγκατάσταση παραγωγής εμβολίων δεν έχει επηρεαστεί και δεν θα επηρεαστεί η παραγωγή» δήλωσε πηγή από το Serum Institute, διευκρινίζοντας ότι «η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα νέο υπό κατασκευή εργοστάσιο».

«Έχουν σταλεί στο σημείο έξι ή επτά πυροσβεστικά οχήματα. Δεν διαθέτουμε άλλες πληροφορίες προς το παρόν σε σχέση με την έκταση της πυρκαγιάς ή για το αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι» διευκρίνισε ο διοικητής του τοπικού πυροσβεστικού τμήματος.

