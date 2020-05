Ινδία: Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι σε νοσοκομεία και εννέα νεκροί από διαρροή αερίου

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.000 άλλοι εισήχθησαν σε νοσοκομεία μετά τη διαρροή αερίου σε χημικό εργοστάσιο στη νοτιοανατολική Ινδία, γνωστοποίησαν αξιωματικοί της αστυνομίας και τοπικός αξιωματούχος.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε σε αυτό το στάδιο ότι πέντε άνθρωποι χάθηκαν. Τουλάχιστον 70 άνθρωποι εισήχθησαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε κοντινό νοσοκομείο και στο σύνολό τους 200 ως 500 άνθρωποι δέχθηκαν φροντίδες», δήλωσε η Σουάρουπ Ράνι, μια αξιωματικός της αστυνομίας της Βισαχαπάτναμ, στο ομόσπονδο κράτος Άντρα Πραντές (νοτιοανατολικά).

Άλλος αξιωματικός της αστυνομίας μίλησε λίγη ώρα αργότερα για τουλάχιστον 9 νεκρούς και περίπου χίλιους ανθρώπους που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Το εργοστάσιο της LG Polymers βρίσκεται στα όρια της βιομηχανικής πόλης Βισαχαπάτναμ, όπου βρίσκεται επίσης ένα σημαντικό λιμάνι. Η μεγαλούπολη και τα προάστιά της έχουν συνολικό πληθυσμό 5 εκατομμυρίων κατοίκων από το σύνολο των 49 εκατομμυρίων του ομόσπονδου κράτους του Άντρα Πραντές.

Το αέριο «είχε αφεθεί εκεί λόγω των μέτρων περιορισμού» που εφαρμόζονται για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού, είπε η Ράνι. «Προκλήθηκε χημική αντίδραση και οι δεξαμενές υπερθερμάνθηκαν και το αέριο διέφυγε εξαιτίας αυτού», συνέχισε η ίδια αξιωματικός της αστυνομίας.

Στην Ινδία έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της κίνησης των πολιτών από τα τέλη Μαρτίου για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Vizag gas leak: Rescue operations in full swing in the affected area #VizagGasLeak #GasLeak pic.twitter.com/nD0sNeeCmM

«Λάβαμε κλήση για βοήθεια από χωρικούς περί τις 03:30 σήμερα το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα· περί τη 01:00 ώρα Ελλάδας). Είπαν ότι υπήρχε ένα αέριο στην ατμόσφαιρα», αφηγήθηκε η Ράνι.

«Σπεύσαμε επιτόπου αμέσως. Μύριζες κάποιο χημικό αέριο στην ατμόσφαιρα και δεν ήταν δυνατόν για κανέναν μας να μείνει εκεί για περισσότερο από μερικά λεπτά», περιέγραψε η αξιωματικός.

Αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αρχές αποφάσισαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι τουλάχιστον τριών οικισμών. «Αναμένουμε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία ώρα για την πλήρη εκκένωση», διευκρίνισε.

Vizag: Over 1,000 people fell sick and many faced breathing difficulties after an alleged gas leak at a chemical plant at RR Venkatapuram near Naiduthota area close to Gopalapatnam. #VizagGasLeak pic.twitter.com/yRAxHogONB