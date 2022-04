Ινδία: Βίασαν και έφαγαν σαύρα υπό εξαφάνιση

Δεν χωρά ανθρώπινος νους το περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε δάσος της Ινδίας, όταν τέσσερις άνδρες φέρονται να σκότωσαν και να έφαγαν μια σαύρα υπό εξαφάνιση αφού πρώτα την είχαν βιάσει. Το περιστατικό κατέγραψαν κάμερες που είναι τοποθετημένες μέσα στο δάσος και προορίζονται για την παρακολούθηση των τίγρεων.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τους τέσσερις άνδρες – ηλικίας 20 έως 30 ετών – έχουν σταλεί σε εγκληματολογικό εργαστήριο για τη δημιουργία αποδεικτικών στοιχείων για την υπόθεση. Σύμφωνα με την εφημερίδα Express Tribune, κατηγορούνται βάσει νόμου του 1972 για την προστασία της άγριας φύσης. Την περασμένη εβδομάδα τοπικό δικαστήριο τους άφησε ελεύθερους με εγγύηση

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο έγκλημα στο παρελθόν», δήλωσε δασικός υπάλληλος, προσθέτοντας ότι «φαίνεται ότι το έκαναν για διασκέδαση. Δεν το έκαναν ούτε για λόγους μαύρης μαγείας». «Αυτό δεν είναι μόνο σκληρό, αλλά υπάρχει κίνδυνος ζωονοσογόνων ασθενειών από τέτοιου είδους περιπτώσεις. Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι άνδρες μεταφέρουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και άλλες λοιμώξεις από την πράξη τους», δήλωσε ο δασικός υπάλληλος.

In one of the most bizarre incidents, police in India have arrested four men who allegedly gang-raped, killed, cooked and ate a monitor lizard in one of the country’s most protected forest reserves.



