Ινδονησία: Επίθεση βομβιστή-καμικάζι σε αστυνομικό τμήμα

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν την Τετάρτη όταν βομβιστής-καμικάζι που κράδαινε μαχαίρι εισέβαλε στο τμήμα τους κατά τη διάρκεια τελετής και πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος στην Ιάβα, στην Ινδονησία.

Η έκρηξη σημειώθηκε περί τις 08:20 (τοπική ώρα·στις 03:20 ώρα Ελλάδας) σε αστυνομικό τμήμα στην Αστάνα Ανιάρ, στην Μπαντούγκ, την πρωτεύουσα της πολυπληθέστερης επαρχίας της Ινδονησίας.

«Άνδρας εισέβαλε κραδαίνοντας μαχαίρι, προσπάθησε να επιτεθεί σε αστυνομικούς», είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Μπαντούγκ, ο Ασουίν Σιπαγιούγκ, στο τηλεοπτικό δίκτυο Kompas. Κατόπιν πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία είχε ζωστεί, βρίσκοντας ακαριαία τον θάνατο και τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς, πρόσθεσε.

WATCH: #BNNIndonesia Reports.



According to police, an explosion at a police station in Indonesia's West Java province killed one person and injured several others on Wednesday, shortly after a man with a knife entered the building. #Indonesia #Crime pic.twitter.com/265GwlSXVw