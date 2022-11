Εκατόμβες νεκρών από τον σεισμό στην Ινδονησία

Στους 162 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 5,6 βαθμών που έπληξε την επαρχία της Δυτικής Ιάβας, στην Ινδονησία ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης Kompas.com and Detik.com, επικαλούμενα τον κυβερνήτη της περιοχής Ριντουάν Καμίλ.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ σημείωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού μεγέθους 5,6 βαθμών Ρίχτερ ήταν στο Σιαντζούρ, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα Τζακάρτα.

Προηγούμενος απολογισμός που ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB έκανε λόγο για 62 θύματα. Εκατοντάδες είναι επίσης οι τραυματίες και πάνω από 13.000 οι εκτοπισμένοι.

Εμπορικά καταστήματα, ένα νοσοκομείο και ένα ισλαμικό οικοτροφείο της πόλης έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από το σεισμό, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

#earthquake in #Cianjur of Indonesia. 5.6 magnitude Earthquake left 30 dead and over 300 injured. Heartbreaking and Devestating visuals from #Indonesia Pray for Cianjur people. pic.twitter.com/kb9NMGe07o

Μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν φωτογραφίες πολλών κτιρίων της Σιαντζούρ, οι σκεπές των οποίων έχουν καταρρεύσει. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, καθώς πολίτες ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

