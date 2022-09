«Είναι ολοκληρωτικός πόλεμος»: Η στιγμή που ο Ζελένσκι ενημερώνει τον Μακρόν για τη ρωσική εισβολή

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο – ντοκουμέντο από το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου, της ημέρας που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημερώνει τον Εμανουέλ Μακρόν για την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στα ουκρανικά εδάφη.

«Μου λέτε ότι έστειλαν ειδικές δυνάμεις παντού στο Κίεβο;» ακούγεται να ρωτάει ο Μακρόν στο απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Un Président, l'europe et la guerre» (Ο Πρόεδρος, η Ευρώπη και ο Πόλεμος) που μεταδόθηκε στη γαλλική τηλεόραση.

«Στο Κίεβο, στην Οδησσό, από τη Λευκορωσία. Πολεμάμε παντού στη χώρα μας. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό, δεν είναι όπως το 2014. Είναι πολύ μεγαλύτερη η εισβολή» απαντά ο Ζελένσκι. «ίναι ολοκληρωτικός πόλεμος», σχολιάζει ο Μακρόν.

