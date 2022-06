Ιορδανία: Δέκα νεκροί και 251 τραυματίες από διαρροή αερίου χλωρίου στο λιμάνι της Άκαμπα

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 251 τραυματίστηκαν όταν διέρρευσε αέριο χλώριο από μια δεξαμενή αποθήκευσης στο λιμάνι της Άκαμπα. Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους και να μην κυκλοφορούν έξω.

Η διαρροή προκλήθηκε όταν μια δεξαμενή που περιείχε 25 τόνους αερίου χλωρίου, η οποία επρόκειτο να εξαχθεί στο Τζιμπουτί, έπεσε κατά τη μεταφορά της σε ένα πλοίο.

