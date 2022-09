Ιορδανία: Πέντε νεκροί από την κατάρρευση κτηρίου στο Αμμάν

Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από την κατάρρευση τετραώροφου κτηρίου στο Αμμάν, καθώς οι Αρχές της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό επιζώντων, αναφέρει η ιορδανική αστυνομία.

#WATCH: More footage during the rescue operation at the site of a building collapse in #Amman, #Jordan in which 2 people were killed and 14 injured https://t.co/rI0QPcL6oW pic.twitter.com/HMwVFLHzuB