ΗΠΑ, Ισραήλ, Ινδία και ΗΑΕ, λαμβάνουν κοινές πρωτοβουλίες επισιτιστικής ασφάλειας και καθαρής ενέργειας

Το Ισραήλ, η Ινδία, οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν συνάντηση την Πέμπτη 14 Ιουλίου για να συζητήσουν την κοινή συνεργασία στην επισιτιστική ασφάλεια και πρωτοβουλίες καθαρής ενέργειας, μεταξύ άλλων τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στην εναρκτήρια συνάντηση του Ομίλου I2U2, δήλωσαν οι τέσσερις αρχηγοί των κρατών, σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν.

«Αυτή η μοναδική ομάδα χωρών στοχεύει να αξιοποιήσει τη ζωντάνια των κοινωνιών μας και το επιχειρηματικό πνεύμα για να αντιμετωπίσει μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας, με ιδιαίτερη έμφαση σε κοινές επενδύσεις και νέες πρωτοβουλίες στο νερό, την ενέργεια, τις μεταφορές, το διάστημα, την υγεία και την υγεία και επισιτιστική ασφάλεια», αναφέρεται στην κοινή δήλωση των τεσσάρων.

Το I2U2 αντιπροσωπεύει την Ινδία, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ΗΠΑ, τα οποία προηγουμένως αναφέρονταν από τον πρεσβευτή των ΗΑΕ στην Ινδία Αχμέντ Αλ Μπάνα, ως «Τετράγωνο της Δυτικής Ασίας».

Οι τέσσερις ηγέτες είπαν ότι σκόπευαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια και τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα για να ενισχύσουν τις προσπάθειες στον χώρο ανάπτυξης άνθρακα, να βελτιώσουν τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση σε εμβόλια, να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές και να προωθήσουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών της Μέσης Ανατολής.

Στοχεύουν στην επίτευξη αυτών των στόχων με την επινόηση νέων λύσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη σύνδεση νεοφυών επιχειρήσεων από τις αντίστοιχες χώρες τους με επενδύσεις, τη διερεύνηση περιοχών για κοινή χρηματοδότηση και την προώθηση της ανάπτυξης κρίσιμων αναδυόμενων και πράσινων τεχνολογιών, για την αντιμετώπιση της σημερινής παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης και της δεδομένης ανασφάλειας λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Στην εναρκτήρια συνάντηση, οι ηγέτες εστίασαν στην καθαρή ενέργεια και την κρίση της επισιτιστικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν «μακροπρόθεσμα, πιο διαφοροποιημένα συστήματα παραγωγής και παράδοσης τροφίμων που μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τους παγκόσμιους κραδασμούς».

Αντιμετώπιση επισιτιστικής ασφάλειας

Η έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) και ο οικοδεσπότης της διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή του 2023, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα επενδύσουν 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη μιας σειράς ολοκληρωμένων πάρκων τροφίμων σε όλη την Ινδία που θα ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, έξυπνες για το κλίμα και για τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων, εξοικονόμηση γλυκού νερού και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Ινδία θα παράσχει τη γη που απαιτείται για το έργο και θα διευκολύνει την ένταξη των αγροτών στα πάρκα τροφίμων.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα κληθούν να προσφέρουν την τεχνογνωσία και τις λύσεις που μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη συμβολή για τη συνολική βιωσιμότητα του έργου.

«Αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και, με τη σειρά τους, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας στη Νότια Ασία και τη Μέση Ανατολή», δήλωσαν οι αρχηγοί των κρατών.

Ανανεωμένη ώθηση για καθαρή ενέργεια

Ο Όμιλος I2U2 σκοπεύει επίσης να προωθήσει ένα έργο υβριδικής ανανεώσιμης ενέργειας - αξίας 330 εκατομμυρίων δολαρίων - στην πολιτεία Γκουτζαράτ της Ινδίας, το οποίο θα αποτελείται από 300 μεγαβάτ αιολικής και ηλιακής ισχύος που θα συμπληρώνεται από ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Η μελέτη σκοπιμότητας για το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Εμπορίου και Ανάπτυξης των ΗΠΑ.

Οι εταιρείες που εδρεύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διερευνούν ήδη τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν το έργο με την τεχνογνωσία και τους επενδυτικούς εταίρους τους.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την Ινδία και τα ΗΑΕ για να προάγουν τις ευκαιρίες του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της καθαρής ενέργειας.

Αρκετές εταιρείες στην Ινδία έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο, το οποίο είναι σύμφωνο με τον στόχο της χώρας, να επιτύχει 500 γιγαβάτ χωρητικότητας μη ορυκτών καυσίμων έως το 2030.

«Τέτοια έργα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την Ινδία παγκόσμιο κόμβο για εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ανέφερε η Ινδική πλευρά.

