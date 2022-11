ΗΠΑ - Κίνα: Η Ταϊβάν στο επίκεντρο των συνομιλιών των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών

Το ζήτημα της Ταϊβάν βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν και του Κινέζου Γουέι Φανγκχά στην Καμπότζη, καθώς οι δύο κυβερνήσεις συνεχίζουν την προσπάθεια να ελέγξουν τις αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσά τους.

Η συνάντηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο συνόδου των υπουργών Άμυνας χωρών της περιοχής στη Σιέμ Ρίαπ, είναι η πρώτη μεταξύ του Όστιν και του Γουέι από τον Ιούνιο, περίπου δύο μήνες προτού η Νάνσι Πελόσι, η απερχόμενη πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κάνει επίσημη επίσκεψη στην Ταϊβάν. Καθώς η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν αποσκιρτήσασα επαρχία της, η επίσκεψη αυτή προκάλεσε την οργή του Πεκίνου, το οποίο στη συνέχεια προχώρησε στα μεγαλύτερα αεροναυτικά γυμνάσια της ιστορίας της γύρω από τη νήσο.

Έκτοτε Κίνα και ΗΠΑ προσπαθούν να μειώσουν την ένταση οργανώνοντας συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο. Αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συζήτηση μεταξύ του Όστιν και του Γουέι «παραγωγική» και «επαγγελματική».

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό οι χώρες μας να εργαστούν από κοινού για να αποφύγουν ο ανταγωνισμός να εκτραχυνθεί σε σύγκρουση», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

