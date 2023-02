Οι ΗΠΑ αναζητούν τα συντρίμμια του κινέζικου κατασκοπευτικού μπαλονιού

Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ εξακολουθεί να αναζητεί τα συντρίμμια του κινεζικού μπαλονιού το οποίο καταρρίφθηκε το Σάββατο από αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας, αφού πέταγε για πολλές ημέρες στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

Ο στρατηγός Γκλεν ΒανΧερκ, διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Βόρεια Αμερική, διευκρίνισε την Κυριακή ότι το πολεμικό ναυτικό διεξάγει «επιχειρήσεις ανάκτησης, με τη βοήθεια του αμερικανικού λιμενικού, προκειμένου να ασφαλίσει την περιοχή και να διατηρήσει τη δημόσια ασφάλεια».

Το μπαλόνι καταρρίφθηκε από ένα καταδιωκτικό F-22 όταν πετούσε σε ύψος 18 χιλιομέτρων. Τα συντρίμμια του έπεσαν περίπου 11 χιλιόμετρα από τις ακτές, σε μια ακτίνα επίσης 11 χιλιομέτρων, σε σχετικά αβαθή νερά.

A close up visual of the moment US shot down Chinese Spy Baloon over South Carolina with a missile fired from a F-22 Raptor. #ChineseSpyBalloon #ChinaSpyBalloon #Balloon #ChinaBalloon pic.twitter.com/m7HjWLdSAV

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για ένα κατασκοπευτικό μπαλόνι το οποίο «χρησιμοποιούσε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσει στρατηγικές εγκαταστάσεις» στις ΗΠΑ. Το Πεκίνο διαβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, το οποίο ξέφυγε από την τροχιά του.

Την Παρασκευή η πολεμική αεροπορία της Κολομβίας ανακοίνωσε επίσης ότι εντόπισε ένα άλλο αντικείμενο, το οποίο είχε «παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά ενός μπαλονιού». Το αντικείμενο αυτό πετούσε σε ύψος 17 χιλιομέτρων και με μέση ταχύτητα 46 χιλιομέτρων την ώρα, επεσήμανε η κολομβιανή πολεμική αεροπορία.

Το περιστατικό επιδείνωσε τις ήδη τεταμένες σινοαμερικανικές σχέσεις. Εξαιτίας του ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο Πεκίνο, η πρώτη αυτού του επιπέδου από το 2018.

The United States USAF F-22s have downed the suspected Chinese spy balloon off the Carolina coast after it traversed sensitive military sites across North America and became the latest flashpoint in tensions between Washington and Beijing.#fighterjet #baloon #aircraft pic.twitter.com/tpIWofE3VV