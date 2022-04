ΗΠΑ: Δώδεκα τραυματίες από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο της Κολούμπια

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν (οι δέκα από σφαίρες) σε επεισόδιο με πυροβολισμούς μέσα σε εμπορικό κέντρο της Κολούμπια στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, η οποία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές υπόπτων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας στην Κολούμπια, Ουίλιαμ Χόλμπρουκ, δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως οι πυροβολισμοί στο εμπορικό Columbiana Centre ήταν τυχαίο περιστατικό, αλλά το απέδωσε σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» μεταξύ ενόπλων που γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο νωρίτερα για ισχυρή παρουσία αστυνομικής δύναμης στην περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο, που βρίσκεται 16 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου της Κολούμπια, της πρωτεύουσας της αμερικανικής πολιτείας.

