ΗΠΑ: 24 αποχωρήσεις, παραιτήσεις και καθαιρέσεις στελεχών του Λευκού Οίκου τις 627 μέρες της θητείας της κυβέρνησης Τραμπ

Στις 16 Μαρτίου ο υποδιευθυντής του FBI Άντριου ΜακΚέιμπ καθαιρείται από τον υπουργό Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς. Ο ΜακΚέιμπ δηλώνει ότι η αποπομπή του έγινε επειδή υποστήριξε την καταγγελία του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι ότι ο Τραμπ προσπάθησε να τον πιέσει για να κλείσει την έρευνα για τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016. Ο Τραμπ πανηγυρίζει στον λογαριασμό του στο Twitter:







«Ο Άντριου ΜακΚέιμπ απολύθηκε, μία μεγάλη μέρα για τους άνδρες και τις γυναίκες του FBI που εργάζονται σκληρά-μία μεγάλη μέρα για τη δημοκρατία».

Η Νίκι Χέιλι προστίθεται σε έναν μακρύ κατάλογο ανώτερων αξιωματούχων της αμερικανικής προεδρίας που εγκατέλειψαν τα καθήκοντά τους: ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα παραιτηθεί στο τέλος του έτος από το αξίωμα της πρέσβειρας των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.Ακολουθεί ένας κατάλογος με άλλα είκοσι τρία ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης που είτε καθαιρέθηκαν, είτε παραιτήθηκαν από το Λευκό Οίκο από την 20ή Ιανουαρίου 2017, την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.Στα τέλη Αυγούστου ο Τραμπ ανακοινώνει την αποχώρηση του δικηγόρου του Λευκού Οίκου Ντον ΜακΓκαν. Η ανακοίνωση γίνεται δύο εβδομάδες μετά τις αποκαλύψεις των New York Times ότι ο ΜακΓκαν «συνεργάστηκε σε μεγάλο βαθμό» με την έρευνα που διεξάγει η ομάδα του ομοσπονδιακού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ για τις υποψίες περί αθέμιτης σύμπραξης της προεκλογικής εκστρατείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου και της Ρωσίας.Στις 5 Ιουλίου ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει την παραίτηση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) Σκοτ Προύιτ, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με έρευνες για δαπάνες για ταξίδια και την ασφάλεια του.Στις 26 Απριλίου ο γιατρός του Λευκού Οίκου Ρόνι Τζάκσον αποσύρει την υποψηφιότητά του για να αναλάβει το υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων εν μέσω σωρείας κατηγοριών σε βάρος του –κυρίως ότι παραβίαζε τους κανόνες συνταγογράφησης και ότι έπινε εν ώρα εργασίας– αλλά και πολλών αμφιβολιών που εξέφραζαν οι γερουσιαστές για το κατά πόσο είχε την εμπειρία για να αναλάβει το υπουργείο.Στις 28 Μαρτίου αξιωματούχοι της αμερικανικής προεδρίας γνωστοποιούν ότι ο Ντέιβιντ Σούλκιν, υπουργός Υποθέσεων Βετεράνων, θα παραιτηθεί. Ο Σούλκιν εκδιώχθηκε από τη θέση για λόγους δεοντολογίας.Στις 22 Μαρτίου ο Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Χέρμπερτ Ρέιμοντ Μακ Μάστερ αντικαθίσταται από τον Τζον Μπόλτον με ένα tweet του Τραμπ.Στις 13 Μαρτίου ο Ρεξ Τίλερσον αποπέμπεται από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Συνεννοούμασταν καλά, όμως είχαμε διαφωνίες», λέει ο Τραμπ.Στις 5 Μαρτίου ο Γκάρι Κον, πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs Group Inc παραιτείται από τον θώκο του διευθυντή του Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας της αμερικανικής προεδρίας. Έχασε την μάχη να προσπαθήσει να σταματήσει τον Τραμπ να επιβάλλει επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα και στο εισαγόμενο αλουμίνιο.Στις 28 Φεβρουαρίου η Χόουπ Χικς, 29 ετών, πρώην μοντέλο, επί χρόνια στο πλευρό του Τραμπ, χωρίς πολιτική εμπειρία, παραιτείται από διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, μετά την παραίτηση του Άντονι Σκαραμούτσι.Στις 8 Φεβρουαρίου ο Ρομπ Πόρτερ, ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, υποβάλει την παραίτησή του, αφού κατηγορήθηκε δημόσια από δύο πρώην συζύγους του για ενδοοικογενειακή βία.Τον Δεκέμβριο η Ομαρόσα Μάνιγκολτ Νιούμαν, πρώην σταρ του «The Apprentice», του τηλεοπτικού ριάλιτι σόου που παρουσίαζε ο Τραμπ πριν γίνει σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, απαλλάσσεται από τα καθήκοντα που είχε αναλάβει στον Λευκό Οίκο για να «εξερευνήσει άλλες ευκαιρίες». Αργότερα η Νιούμαν δίνει στη δημοσιότητα ηχογραφημένες συνομιλίες της με τον μεγιστάνα, ενώ εκδίδει βιβλίο που περιγράφει τον Τραμπ ως διαταραγμένο, ρατσιστή, μισογύνη.Τον Νοέμβριο ο Ρίτσαρντ Κόρντρεϊ παραιτείται από διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας καταναλωτών.Την 29 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Τομ Πράις, μετά από καταιγισμό επικρίσεων επειδή μίσθωσε επανειλημμένα ιδιωτικά αεροσκάφη για τις μετακινήσεις του στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, ανακοινώνει ότι παραιτείται.Την 18 Αυγούστου η αμερικανική προεδρία ανακοινώνει την αποχώρηση του επικεφαλής της περιώνυμης ακροδεξιάς, ρατσιστικής, αντισημιτικής ιστοσελίδας Breirbart, φάρου της alt-right («εναλλακτικής δεξιάς»), του Στίβεν Μπάνον, από το θώκο του συμβούλου του Λευκού Οίκου για τη χάραξη στρατηγικής.Την 31η Ιουλίου ο Άντονι Σκαραμούτσι αποπέμπεται από τον θώκο του διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, δέκα μέρες μετά τον διορισμό του, εξαιτίας δηλώσεών του που κρίθηκαν ανάρμοστες, στο περιοδικό New Yorker.Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους χάνει την εμπιστοσύνη του Τραμπ και αντικαθίσταται από τον Τζον Κέλι.Τον Ιούλιο παραιτείται ο Σον Σπάισερ από υπεύθυνος επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.Επίσης τον Ιούλιο αποχωρεί ο Γουόλτερ Σομπ, επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας δεοντολογίας της κυβέρνησης.Στα τέλη Μαΐου παραιτείται ο Μάικλ Ντάμπε από διευθυντής επικοινωνίας της αμερικανικής προεδρίας.Τον Μάιο ο Τραμπ καθαιρεί τον διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι, που ηγείτο της έρευνας για τη Ρωσία.Τον Μάρτιο απομακρύνεται η Κέιτι Γουόλς, σύμβουλος του Λευκού Οίκου.Τον Φεβρουάριο ο Μάικλ Φλιν παραιτείται από σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ, εξαιτίας της κατηγορίας ότι με ψευδείς δηλώσεις «παρακώλυσε» την έρευνα για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές και «ήρθε σε επαφή» με Ρώσους αξιωματούχους στα τέλη του 2016 κατόπιν αιτήματος υψηλόβαθμου στελέχους του επιτελείου του Ρεπουμπλικανού πολιτικού.Τον Ιανουάριο ο Αμερικανός πρόεδρος καθαιρεί την υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης Σάλι Γέιτς διότι έδωσε εντολή να μην εφαρμοστεί το διάταγμα Τραμπ για την απαγόρευση εισόδου προσφύγων και μεταναστών από κυρίως μουσουλμανικές χώρες.