Βίντεο σοκ από τη στιγμή της έκρηξης σε σοκολατοβιομηχανία της Πενσυλβάνια- 5 νεκροί και 6 αγνοούμενοι

Εκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία στην Πενσυλβάνια σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ενώ έξι αγνοούνται, καθώς τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων. Επτά άνθρωποι έχουν διακομισθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/3) στο εργοστάσιο της R.M. Palmer Company. Η σοκολατοβιομηχανία βρίσκεται στο Δυτικό Ρέντινγκ, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας. Ερευνα θα προσδιορίσει τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, οφείλεται σε διαρροή αερίου. Η R.M. Palmer Company ιδρύθηκε το 1948. Απασχολεί 850 εργαζομένους.

Five people were killed and six others were missing after a powerful explosion ripped through a chocolate factory in West Reading, Pennsylvania, on Friday, sending a plume of smoke into the air and shaking houses blocks away, officials said. https://t.co/YPq6n9N5eA pic.twitter.com/zKLQVF4MYy