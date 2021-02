ΗΠΑ: 67χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε κλινική στη Μινεσότα επειδή ήταν δυσαρεστημένος από την περίθαλψή του - Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Ηλικιωμένος άνοιξε πυρ την Τρίτη μέσα σε κλινική στην πόλη Μπάφαλο, στη Μινεσότα, διότι ήταν δυσαρεστημένος από την περίθαλψη που του είχε προσφέρει, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τέσσερις να τραυματιστούν, προτού συλληφθεί από την αστυνομία, σύμφωνα με ΜΜΕ και τις αρχές σε αυτή την πολιτεία των βόρειων ΗΠΑ.

Λίγο πριν από τις 11:00 (19:00 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ειδοποιήθηκε πως ένοπλος εισέβαλε στην κλινική Allina Health και άνοιξε πυρ εναντίον παρόντων. Σε πλάνα που μετέδωσαν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί φαίνονται πολλά διαλυμένα παράθυρα.

Ο Γκρέγκορι Γιούλριχ, 67 ετών, γνωστός στην αστυνομία, διέπραξε την επίθεση επειδή «ήταν δυσαρεστημένος εδώ και αρκετά χρόνια για τις φροντίδες που του είχαν προσφερθεί» στην κλινική Αλάινα, ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μπάφαλο, ο Πατ Μπάντκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Pic of the alleged suspect in the Buffalo, Minnesota Allina Health Clinic shooting is 67-year-old Gregory Ulrich. New reports suggest he also used IEDs. pic.twitter.com/rx1Orx3Njx