ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από πτώση αεροπλάνου σε κτήριο στο Κονέκτικατ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Κονέκτικατ, καθώς αεροπλάνο έπεσε σε βιομηχανικό κτήριο, με αποτέλεσμα και οι τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος να χάσουν τη ζωή τους.



Το συμβάν σημειώθηκε μετά την απογείωση του μικρού αεροσκάφους, στις 11:40, το πρωί, τοπική ώρα.



Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής της κωμόπολης Φάρμινγκτον, καθώς μετά τη συντριβή ξέσπασε φωτιά.

VIDEO: Chad W. sent in this video of a plane that crashed into the Trumpf building in #Farmington. We have a crew on the scene and will bring you updates as they become available https://t.co/P4hszqUcRC pic.twitter.com/4jOrEB7w9I