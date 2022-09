ΗΠΑ: Αγανάκτηση για τον θάνατο Αφροαμερικανού τον οποίο σκότωσαν αστυνομικοί στο κρεβάτι του

Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει η οικογένεια ενός νεαρού Αφροαμερικανού στις ΗΠΑ, τον οποίο σκότωσαν αστυνομικοί την ώρα που βρισκόταν στο κρεβάτι του, δήλωσε ο δικηγόρος του, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αγανάκτηση στο Οχάιο.

Ο Ντόνοβαν Λιούς, 20 ετών, σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολόμπους, πρωτεύουσα της πολιτείας αυτής των βορειοανατολικών ΗΠΑ.

Βίντεο από την κάμερα που έφερε ένας από τους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν ένταλμα σύλληψης, δείχνει έναν αστυνομίκό συνοδεία ενός σκύλου να ανοίγει την πόρτα ενός δωματίου και στη συνέχεια, σχεδόν αμέσως, να πυροβολεί εναντίον του Λιούς που βρισκόταν σε ένα κρεβάτι.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα και ο Άντριου Γκίνθερ, δήμαρχος του Κολόμπους, δεσμεύθηκε «πλήρη διαφάνεια» για «τον τραγικό θάνατο του Ντόνοβαν Λιούς».

«Η οικογένεια θα προσφύγει στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Ρεξ Έλιοτ δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Στο ένα πλάνο μετά το άλλο το βίντεο αποκαλύπτει την αλήθεια: τρεις λευκοί αστυνομικοί συνοδευόμενοι από έναν επιθετικό σκύλο (…) σκότωσαν εν ψυχρώ έναν 20χρονο, άοπλο νεαρό ο οποίος παρέμενε στο κρεβάτι του, ακολουθώντας τις εντολές της αστυνομίας», τόνισε.

Here is the body cam footage of Police in Columbus, Ohio shooting and killing an unarmed black man who was in bed within one second of opening his bedroom door.



Trigger Warning: Police Violence and Murder pic.twitter.com/ul8SzpC1Fy