ΗΠΑ: Ακτιβιστής διέκοψε την ομιλία Μπάιντεν για την οπλοκατοχή

Ένας πατέρας που έχασε τον γιο του στο μακελειό του 2018 σε λύκειο του Πάρκλαντ στη Φλόριντα, διέκοψε τη Δευτέρα την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στον κήπο του Λευκού Οίκου, σε εκδήλωση σχετικά με τον νόμο για τον περιορισμό της οπλοκατοχής, τον πρώτο σε ομοσπονδιακό επίπεδο εδώ και τρεις δεκαετίες.

Ο Μάνουελ Όλιβερ -- που έχασε τον γιο του, Χοακίν, στην επίθεση ενόπλου στο λύκειο Στόουνμαν Ντάγκλας -- φώναξε «τα έχουμε πει αυτά εδώ και πολλά χρόνια» στη διάρκεια της εκδήλωσης, κατά την οποία ο πρόεδρος Μπάιντεν επαίνεσε τον νέο νόμο και τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα.

As President Joe Biden hailed a new law meant to reduce gun violence as “real progress,” a father whose son was killed at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, heckled the president, yelling that "We have to do more."https://t.co/HZhlBk5T4f pic.twitter.com/LLuXdgXdWU