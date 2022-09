ΗΠΑ: Έφοδος του FBI στα περιουσιακά στοιχεία του Ρώσου ολιγάρχη Βέξελμπεργκ

Πράκτορες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου πραγματοποίησαν την Πέμπτη έρευνες σε περιουσιακά στοιχεία στη Νέα Υόρκη που συνδέονται με τον Βίκτορ Βέξελμπεργκ, έναν Ρώσο δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη σε βάρος του οποίου, έχουν επιβληθεί κυρώσεις, όπως μετέδωσε το NBC New York, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις κυρώσεις και τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για να ασκήσει πίεση στη Μόσχα, ώστε να τερματιστεί η πολεμική εισβολή στην Ουκρανία.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι πράκτορες του FBI και των υπηρεσιών ερευνών του υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (HSI) έσερναν κούτες και χρηματοκιβώτια έξω από ένα κτίριο διαμερισμάτων στην οδό Παρκ 515 στο Μανχάταν, όπου και βρίσκεται ένα περιουσιακό στοιχείο που συνδέεται με τον Βέξελμπεργκ, όπως μετέδωσε το NBC.

