ΗΠΑ: Αμερικανίδα συνελήφθη αφού πυροβόλησε και σκότωσε Αφροαμερικανίδα γειτόνισσά της

Μια Αμερικανίδα συνελήφθη χθες Τρίτη στη Φλόριντα, τέσσερις ημέρες αφού πυροβόλησε και σκότωσε μια Αφροαμερικανίδα γειτόνισσά της μετά από καυγά που είχαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Σούζαν Λόριντς κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ' αμελείας και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 30 χρόνια κάθειρξη, διευκρίνισε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάριον, που καθυστέρησε να τη συλλάβει εξαιτίας αμφιλεγόμενου νόμου που ισχύει στην πολιτεία αυτή των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή το βράδυ η 58χρονη γυναίκα σκότωσε την Αγίκε Όουενς, 35 ετών, έπειτα από μακροχρόνια διαμάχη που είχαν οι δύο γυναίκες σχετικά με τα τέσσερα παιδιά της τελευταίας.

Εκείνη την ημέρα τα παιδιά της Όουενς έπαιζαν σε χώρο κοντά στο σπίτι της Λόριντς στην Οκάλα. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η 58χρονη φώναξε στα παιδιά και στη συνέχεια πέταξε προς το μέρος τους ένα πατίνι, το οποίο χτύπησε ένα από τα αγόρια. Ο 12χρονος αδελφός του χτύπησε το κουδούνι της Λόριντς, η οποία τον κυνήγησε με μια ομπρέλα.

Όταν ο 12χρονος διηγήθηκε στη μητέρα του τι συνέβη, αυτή πήγε με τη σειρά της στο σπίτι της 58χρονης, της χτύπησε την πόρτα και της ζήτησε να βγει έξω. Αντ’ αυτού η Λόριντς πυροβόλησε εναντίον της Όουεν μέσα από την πόρτα του σπιτιού της. Η 35χρονη δέχθηκε θανάσιμο πυροβολισμό στο στήθος μπροστά στα μάτια του 10χρονου γιου της.

Finally, the florida racist arrested for murder. Nooo!, not ron desatan, this woman.... pic.twitter.com/9F0T3BIHjA — Hugh Anthony Porter (@bungohead) June 8, 2023

Ωστόσο χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες μέχρι να συλληφθεί η Λόριντς, καθώς επικαλέστηκε τον νόμο με την ονομασία “Stand your ground”, που επιτρέπει σε κάποιον να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία σε περίπτωση που είναι αντιμέτωπος με άμεσο κίνδυνο, ακόμη κι αν υπάρχει άλλος τρόπος να τον αποφύγει.

Η 58χρονη ισχυρίστηκε ότι η γειτόνισσά της προσπάθησε να εισβάλει με τη βία στο σπίτι της και ότι της είχε επιτεθεί στο παρελθόν.

Αφού συγκέντρωσαν μαρτυρίες, εικόνες από το σύστημα παρακολούθησης και άλλα στοιχεία, «οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες της Λόριντς δεν δικαιολογούνταν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας».

manslaughter? what the actual fuck? this was straight up 1st degree murder . premeditated : White Woman Arrested In Florida For Shooting Of Black Neighbor Ajike ‘AJ’ Owens via @forbes https://t.co/PNvoqyJ0QK — wiseoldsnail (@wiseoldsnail) June 7, 2023

Οι δικηγόροι της οικογένειας της Όουενς, που ζητούσαν από την Παρασκευή τη σύλληψη της 58χρονης, δήλωσαν «ανακουφισμένοι». «Δεν μας προκαλούσε μικρότερη ανησυχία το γεγονός ότι χρειάστηκε τόσος χρόνος για να θεωρηθεί υπεύθυνη», κατήγγειλαν ο Μπεν Κραμπ και ο Άντονι Τόμας.

Λόγω του ίδιου νόμου είχε καθυστερήσει να ασκηθεί δίωξη εναντίον 80χρονου στο Μιζούρι, ο οποίος τον Απρίλιο πυροβόλησε έφηβο Αφροαμερικανό που χτύπησε κατά λάθος το κουδούνι του σπιτιού του, υπενθύμισαν οι δικηγόροι, ζητώντας «την κατάργηση» αυτών των «απαρχαιωμένων νόμων».