ΗΠΑ: Ανατροπή σκάφους ανοικτά της Φλόριντα - Αγνοούνται 39 μετανάστες

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε σήμερα για τον εντοπισμό 39 ανθρώπων που αγνοούνται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαιναν το Σάββατο (23/1), σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή.

Το σκάφος, το οποίο είχε αποπλεύσει από τις νήσους Μπίμινι στις Μπαχάμες, ανετράπη περίπου 70 χιλιόμετρα του Fort Pierce Inlet Park εξαιτίας κακοκαιρίας, ανέφερε η αμερικανική ακτοφυλακή στο Twitter, σημειώνοντας ότι υπάρχουν υποψίες για επιχείρηση που ξεκίνησαν διακινητές παράτυπων μεταναστών.

Το tweet της ακτοφυλακής:

«Η αμερικανική ακτοφυλακή σπεύδει στο σημείο μετά από αναφορά για ανατροπή σκάφους με δεκάδες αγνοούμενους στα ανοιχτά της Φλόριντα. Αναφέρεται ότι 39 άνθρωποι αγνοούνται, 45 μίλια ανατολικά της ακτογραμμής. Εικάζεται ότι πρόκειται για επιχείρηση εμπορίας ανθρώπων. Έρχονται ενημερώσεις».

⚠️🇺🇸#DEVELOPING: US Coast Guard dispatched following report of capsized boat with ‘dozens missing’ off Florida coast#FortPierce l #FL

Reports suggest 39 people are missing, 45 miles east of the shoreline. This is believed to be a human trafficking operation.

Updates to come. pic.twitter.com/OVLUG99rT5