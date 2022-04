ΗΠΑ: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στο Ανώτατο Δικαστήριο

Ένας άνθρωπος αυτοπυρπολήθηκε την Παρασκευή στην πλατεία μπροστά στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και έγινε αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο, όπως δήλωσε μια εκπρόσωπος του θεσμού.

«Περί τις 18:30» (τοπική ώρα), «ένα άτομο έφτασε στην πλατεία μπροστά στην πρόσοψη του Ανώτατου Δικαστηρίου και αυτοπυρπολήθηκε», ανέφερε η εκπρόσωπος του κορυφαίου αμερικανικού δικαστικού θεσμού σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ιατρικό ελικόπτερο «προσγειώθηκε στην πλατεία και παρέλαβε το πρόσωπο αυτό», το οποίο διακομίστηκε «σε τοπικό νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Ουδείς άλλος τραυματίστηκε στο συμβάν. Η περιοχή αποκλείστηκε την Παρασκευή για τις ανάγκες της έρευνας. Το περιστατικό δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, ανέφεραν οι υπηρεσίες του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Park Service helicopter lands on steps of Supreme Court after man tries to set himself on fire pic.twitter.com/jVEsgvEyas