ΗΠΑ: Άνδρας συνελήφθη για τον φόνο 4 ανθρώπων στο Μέιν

Τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί χθες Τρίτη (18/04) στην πολιτεία Μέιν των ΗΠΑ, ενώ οδηγοί αυτοκινήτων έγιναν στόχος πυρών σε κοντινό αυτοκινητόδρομο, μια σειρά περιστατικών που συνδέονται για τα οποία έχει συλληφθεί ένας άνδρας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η πολιτειακή αστυνομία του Μέιν επεσήμανε ότι ο συλληφθείς είναι ο 34χρονος Τζόζεφ Ίτον. Αρχικά η αστυνομία εκλήθη σε ένα σπίτι στην πόλη Μπόουντεν, όπου εντοπίστηκαν τα πτώματα τεσσάρων ανθρώπων. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές οι ταυτότητές τους.

Λίγη ώρα αργότερα αρκετά αυτοκίνητα έγιναν στόχος πυρών στον αυτοκινητόδρομο 295 στο Γιάρμάουθ, μια πόλη περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Μπόουντεν. Η αστυνομία εξήγησε ότι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Joseph Eaton, Maine Shooting Suspect.

"The Day Before the Shooting, Joseph Eaton Posted a Facebook Video in Which He Said He Wished People Would Forgive Him & Indicated He Was Dealing With Trauma"

