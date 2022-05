ΗΠΑ: Απίστευτη απόδραση γιγάντιου κρατούμενου και μιας σωφρονιστικής υπαλλήλου

Η σωφρονιστική υπάλληλος στις φυλακές της Αλαμπάμα βοήθησε τον επικίνδυνο κρατούμενο, Κέισι Γουάτι να αποδράσει από τις φυλακές της Αλαμπάμα.

Η απόδραση έχει συγκλονίσει τους Αμερικανούς, που παρακολουθούν την υπόθεση με κομμένη την ανάσα.

Δεν υπάρχει κάποια συγγένεια ανάμεσα στη μικροκαμωμένη υπάλληλο και τον γιγάντιο κρατούμενο, ύψους 2,06 μέτρα, που έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνος, παρόλο το κοινό του επιθέτου τους, ούτε έχει εξακριβωθεί το κίνητρο. Έτσι η Βίκι Γουάιτ, 56 ετών, βοήθησε τον Κέισι Γουάιτ, 38 ετών να αποδράσει στις 29 Απριλίου.

Οι δύο φαίνεται να είχαν σχεδιάσει λεπτομερώς την επιχείρηση απόδρασης, η οποία αιφνιδίασε τους πάντες.

Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η Βίκι Γουάιτ, η οποία δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα στους συναδέλφους της στο σωφρονιστικό κατάστημα της Φλόρενς, μιας μικρής πόλης στην Αλαμπάμα, θα έκανε κάτι τέτοιο;

Το «υπόδειγμα εργαζόμενης», σύμφωνα με τον σερίφη, «ο πιο αξιόπιστος άνθρωπος στη φυλακή», όπως τη χαρακτήρισε ο εισαγγελέας της κομητείας Λόντερντεϊλ, ήταν υπεύθυνη για τις μεταγωγές κρατουμένων και πλέον ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση

Η Βίκι Γουάιτ εμφανίστηκε την Παρασκευή το πρωί στη φυλακή της Φλόρενς για να συνοδεύσει τον Κέισι Γουάιτ σε ψυχιατρική αξιολόγηση στο δικαστήριο. Η ίδια είχε σταθμεύσει σε ένα κοντινό εμπορικό κέντρο ένα αυτοκίνητο, που είχε αγοράσει προκειμένου να αποδράσουν.

Στις εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της φυλακής δεν φαίνεται κάτι αξιοσημείωτο την ώρα που η σωφρονιστική υπάλληλος παραλαμβάνει τον γιγάντιο, γεμάτο τατουάζ κρατούμενο.

Μάλιστα δεν γυρνά να τον κοιτάξει παρά μόνο όταν τον βάζει στο αστυνομικό όχημα, με τα χέρια και τα πόδια δεμένα. Στη συνέχεια κλείνει την πόρτα και το όχημα απομακρύνεται λίγο μετά τις 09:30 το πρωί.

Οι αρχές συνειδητοποίησαν ότι οι δύο έχουν εξαφανιστεί πολλές ώρες αργότερα, γύρω στις 15:30.

Οι ερευνητές που τους αναζητούν μοιάζουν να βρίσκονται πολύ μακριά τους. Το ζευγάρι εθεάθη για τελευταία φορά την Παρασκευή, την ημέρα της απόδρασης, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από τη φυλακή μέσα σε ένα SUV μάρκας Ford στο χρώμα της σκουριάς.

Το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον και των χρηστών του διαδικτύου της περιοχής, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να βρουν ακόμα και από πού αγόρασε η Βίκι Γουάιτ το αυτοκίνητο με το οποίο απέδρασαν.

Ο πωλητής του οχήματος δέχθηκε πολλές επικρίσεις, σε βαθμό που οι αρχές αναγκάστηκαν να τονίσουν χθες Τετάρτη ότι προσέφερε πολύτιμη βοήθεια στην έρευνά τους και να επισημάνουν ότι «κανείς στην αντιπροσωπεία δεν είχε υποπτευθεί ότι βοήθησε» τους Γουάιτ.

Εξάλλου τις τελευταίες έξι ημέρες έχουν αρχίσει να έρχονται στο φως επιβαρυντικά στοιχεία για τη σωφρονιστική υπάλληλο. Όπως έγινε γνωστό, η Βίκι Γουάιτ πούλησε πριν ένα μήνα βιαστικά και σε χαμηλή τιμή, 95.000 δολάρια, το σπίτι της, ενώ έπειτα από 17 χρόνια υπηρεσίας στο γραφείο του σερίφη είχε ανακοινώσει ότι θα πάρει σύνταξη. Στην πραγματικότητα η Παρασκευή ήταν η τελευταία ημέρα της στη δουλειά.

«Προνομιακή αντιμετώπιση» - Η ιστορία των Γουάιτ ξεκίνησε το 2020

Ο Κέισι Γουάιτ, που εξέτιε ποινή κάθειρξης 75 ετών για διάφορα αδικήματα – μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας και διάρρηξη -- σε ομοσπονδιακή φυλακή ομολόγησε αιφνιδιαστικά ότι πέντε χρόνια νωρίτερα είχε σκοτώσει μία γυναίκα.

Τελικά, δήλωσε αθώος, ενώ η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει ακόμη, όμως η ομολογία προκάλεσε τη μεταφορά του στη φυλακή της κομητείας Λόντερντεϊλ όπου συνάντησε για πρώτη φορά τη Βίκι Γουάιτ.

Έπειτα από μια απόπειρα απόδρασης ο Κέισι Γουάιτ εστάλη πίσω στην πρώτη φυλακή, όμως το ζευγάρι διατήρησε την επαφή.

«Μου έλεγε ότι έγραφε σε κάποιον, αλλά δεν είχα ιδέα περί τίνος πρόκειται», δήλωσε η μητέρα του Κόνι Γουάιτ στη New York Post.

Επέστρεψε στη φυλακή της Φλόρενς φέτος τον Φεβρουάριο για να παραστεί σε ακροαματική διαδικασία σε κοντινό δικαστήριο. Στη διάρκεια πολλών μηνών ο κρατούμενος ανέπτυξε μια «ξεχωριστή σχέση» με τη Βίκι Γουάιτ, όπως δήλωσε αργότερα ο σερίφης Ρικ Σίνγκλετον.

«Δεν έχουμε αποδείξεις ότι είχαν οποιουδήποτε είδους σωματική επαφή», επεσήμανε ο ίδιος, όμως άλλοι κρατούμενοι κατήγγειλαν τα «προνόμια» που είχε ο Κέισι, αλλά και ότι η Βίκι Γουάιτ «έκανε για εκείνον πράγματα που δεν έκανε για τους άλλους».

«Μια προνομιακή αντιμετώπιση», σχολίασε ο σερίφης, προς έναν άνδρα «εξαιρετικά επικίνδυνο».

«Είναι πολύ επικίνδυνος για όλους όσοι είναι γύρω του», επιβεβαίωσε και μια πρώην φιλενάδα του Κέισι Γουάιτ. Η ίδια συμβούλευσε τη Βίκι Γουάιτ: «Αν ζεις ακόμη, τρέξε. Φύγε, φύγε, φύγε όσο πιο γρήγορα μπορείς».

Οι αρχές έχουν εκδώσει πλέον ένταλμα σύλληψης και εναντίον της Βίκι Γουάιτ επειδή «επέτρεψε ή διευκόλυνε μια απόδραση», ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο σερίφης.

