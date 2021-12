ΗΠΑ: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ γιατί έκανε την 3η δόση του εμβολίου κατά του Covid-19

Τις αποδοκιμασίες μιας μερίδας οπαδών του δέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς παραδέχτηκε ότι έλαβε και την ενισχυτική δόση για τον COVID-19.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επικρίθηκε από μέλη του ακροατηρίου στο Ντάλας την Κυριακή όταν παραδέχτηκε πως έκανε την 3η δόση.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό Twitter του Bill O'Reilly «No spin news», ο κ. Τραμπ ακούγεται να συζητάει για το εμβόλιο με τον πρώην παρουσιαστή του Fox News, όπου ρωτά τον καλεσμένο του «Έκανες την ενισχυτική δόση;», στην οποία ο κ. Τραμπ απαντά «ναι» και δέχεται τις αποδοκιμασίες από μερίδα κοινού.

'You’re playing right into their hands' when you doubt the vaccine, President Trump says. pic.twitter.com/xJc7JTL0cR