ΗΠΑ: Αποφυλακίστηκε ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, Μάικλ Κόεν

Ο Μάικλ Κόεν, ο κάποτε έμπιστος προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, αφέθηκε ελεύθερος τη Δευτέρα, αφού εξέτισε ποινή τριών ετών για παραβίαση της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας και για άλλα αδικήματα.

Ο 55χρονος Κόεν είπε στους δημοσιογράφους, έξω από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μανχάταν, ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για να διασφαλίσει ότι «και άλλοι θα λογοδοτήσουν για τις βρόμικες δουλειές τους και ότι κανείς δεν θα είναι υπεράνω του νόμου».

Λίγα λεπτά αργότερα ανήρτησε στο Twitter μια φωτογραφία του, στην οποία παρουσιάζει τα έγγραφα αποφυλάκισής του. «Έτσι μοιάζει λοιπόν η ελευθερία!» έγραψε στη λεζάντα.

Στη φωτογραφία, ο Κόεν φορά τζιν και ένα μαύρο τζάκετ, καθισμένος στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου.

The official end to the #CohenConfinementCountdown…This is what freedom finally looks like! pic.twitter.com/mc1rpeCglb