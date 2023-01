ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκε απολιθωμένο κρανίο φάλαινας 12 εκατομμυρίων ετών στο Μέριλαντ

Σε παραλία του Μέριλαντ ανακαλύφθηκε πρόσφατα το απολιθωμένο κρανίο μιας φάλαινας, η οποία εκτιμάται ότι έζησε πριν από 12 εκατομμύρια χρόνια, ανακοίνωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κάλβερτ.

Η ανακάλυψη έγινε τον περασμένο Οκτώβριο από τον Κόντι Γκοντάρντ, έναν ερευνητή που αναζητούσε απολιθώματα και δόντια καρχαριών, αναφέρει η ανακοίνωση. Είναι το πιο ολοκληρωμένο απολιθωμένο κρανίο φάλαινας που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή Κάλβερτ Κλιφς και ονομάστηκε «Κόντι» προς τιμήν του άνδρα που το ανακάλυψε.

«Αισθανθήκαμε σαν να είχαμε κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Παλαιοντολογίας», δήλωσε ο Στίβεν Γκόντφρι, έφορος του μουσείου, διευκρινίζοντας ότι ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί το είδος της φάλαινας.

Στην ανακοίνωση του μουσείου, επισημαίνεται πως χρειάστηκαν περίπου δύο μήνες για να εξαχθεί και να μετακινηθεί το κρανίο, βάρους 295 κιλών.

