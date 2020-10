ΗΠΑ: Αρνητικό το τεστ κορωνοϊού του αντιπροέδρου Μάικ Πενς

Το μεσημέρι της Παρασκευής, περί τις 15.00, έγινε γνωστό ότι το τεστ του αντιπροέδρου Μάικ Πενς για Covid-19, αλλά και εκείνο της συζύγου του, Κάρεν Πενς, βγήκαν αρνητικά. Η είδηση γνωστοποιήθηκε από επίσημο εκπρόσωπο, τον Ντέβιν Ο' Μάλεϊ, που δήλωσε τα εξής σε ανάρτηση στο twitter:

«O Αντιπρόεδρος Πενς εξετάζεται για τον COVID-19 κάθε μέρα. Σήμερα το πρωί, ο Αντιπρόεδρος Πενς και η Δεύτερη Κυρία είχαν αρνητική διάγνωση για τον COVID-19. Ο Αντιπρόεδρος Πενς παραμένει σε καλή υγεία και εύχεται στους Τραμπ να αναρρώσουν».

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery.