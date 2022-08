ΗΠΑ: Αρνούνται ότι έκαναν νέες παραχωρήσεις στο Ιράν στην προσπάθεια αναβίωσης της πυρηνικής συμφωνίας του 2015

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 18 Αυγούστου, τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ έχουν κάνει νέες παραχωρήσεις στο Ιράν καθώς οι συνομιλίες για την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 πλησιάζουν στην 500ή τους ημέρα.

Η Iran International με έδρα το Λονδίνο είχε δημοσιεύσει νωρίτερα μια λίστα με αναφερόμενες παραχωρήσεις στις οποίες είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση Μπάιντεν σε μια προσπάθεια να επαναφέρει το Ιράν σε πλήρη συμμόρφωση με τη συμφωνία, γνωστή και ως Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης (JCPOA).

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επανειλημμένα δηλώσει την πεποίθησή της ότι η αναβίωση της συμφωνίας θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου, κάτι που Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι ήταν «εβδομάδες μακριά» εδώ και αρκετούς μήνες.

«Οι αναφορές ότι δεχθήκαμε ή εξετάζουμε νέες παραχωρήσεις στο Ιράν ως μέρος της επανένταξης στη συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015 είναι κατηγορηματικά ψευδείς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αντριέν Γουάτσον.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι έλαβε έναν κατάλογο παραχωρήσεων στις οποίες συμφώνησαν οι ΗΠΑ, που περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων σε 17 τράπεζες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δεσμεύτηκαν στη Νότια Κορέα και την ακύρωση πολλαπλών εκτελεστικών διαταγμάτων που υπέγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Ντόναλντ Τραμπ.

Άλλες παραχωρήσεις που ανέφερε η Iran International περιλαμβάνουν την ελάφρυνση των κυρώσεων σε περισσότερα από 100 ιδρύματα και την εγγυημένη πώληση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου σε 120 ημέρες.

#BREAKING A list of "concessions" the US has agreed to give Iran in #ViennaTalks, circulating among conservative circles close to Raisi admin and seen by @IranIntl_En:

1- Removal of sanctions on 17 banks;

2- Immediate release of $7 billion worth of Iranian assets in South Korea; — Iran International English (@IranIntl_En) August 18, 2022

The list of concessions also includes:

3- Sanctions relief for 150 institutions including Setad;

4- Sale of 50 million barrels of oil in 120 days;

5- Annulment of three Trump Executive Orders on Day 1;

6- Exemption of foreign companies from sanctions in case of US withdrawal. — Iran International English (@IranIntl_En) August 18, 2022

According to the list, obtained by @IranIntl_En, the deal is to be implemented in 120 days, and will result in the exchange of Iranian and American prisoners. — Iran International English (@IranIntl_En) August 18, 2022

The legal sale of 50 million barrels at current crude oil prices would generate another $4 billion for Iran in the first 120 days. The oil in question is most probably what Iran has stockpiled, trying to find customers. https://t.co/tWjtwwDvK1 — Iran International English (@IranIntl_En) August 18, 2022

Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποχωρήσουν ξανά από τη συμφωνία, κάτι που είναι πολύ πιθανό υπό μια μελλοντική ρεπουμπλικανική κυβέρνηση, η Iran International ανέφερε ότι οι ξένες εταιρείες θα εξαιρούνταν από τις αμερικανικές κυρώσεις ως μέρος των νέων παραχωρήσεων.

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο έμμεσων συνομιλιών και μηχανισμών στασιμότητας από το Ιράν, η ΕΕ πρότεινε ένα τελικό κείμενο στο Ιράν και τις ΗΠΑ στις αρχές αυτού του μήνα, ζητώντας απάντηση εντός λίγων εβδομάδων.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ είπε ότι δεν υπάρχει πλέον χώρος για διαπραγματεύσεις, η Τεχεράνη έκανε αρκετές παρατηρήσεις και έστειλε την απάντησή της στην ΕΕ, η οποία με τη σειρά της πέρασε τα σχόλια στις ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη απαντήσει, στα σχόλια αυτά των Ιρανών

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν υιοθετήσει «μια σκόπιμη και βασική προσέγγιση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις από την αρχή», προσθέτοντας ότι εάν το Ιράν ήταν έτοιμο να συμμορφωθεί με τη συμφωνία του 2015, τότε οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να κάνουν το ίδιο.

Όσον αφορά τα σχόλια του Ιράν σχετικά με το προτεινόμενο τελικό κείμενο της ΕΕ, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι εξακολουθούν να τα μελετούν. «Η επικοινωνία μας με την ΕΕ είναι ιδιωτική. Ήμασταν σε επαφή μαζί τους τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας», ανέφερε ο αξιωματούχος και πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή κρατουμένων. Τουλάχιστον τέσσερις Αμερικανοί κρατούνται στο Ιράν.

Το Ισραήλ αντιτίθεται σε παραχωρήσεις προς το Ιράν

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιάϊρ Λάπιντ φέρεται να είπε ότι είχε έρθει η ώρα «να φύγουμε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στο Ισραήλ για μια συνάντηση που είχε ο Λάπιντ με τον Αμερικανό Κογκρέσο Τεντ Ντόιτς και τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ. «Οτιδήποτε άλλο στέλνει μήνυμα αδυναμίας στο Ιράν», φέρεται να είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Λάπιντ φέρεται επίσης να είπε στον Ντούτς και στον πρεσβευτή των ΗΠΑ, Τόμας Νιντές, ότι η πρόταση της ΕΕ πρόσθεσε περισσότερες παραχωρήσεις για το Ιράν από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2015.

Τα σχόλια του Λάπιντ έρχονται αφότου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστήριξε ότι οι χώρες που «δεν ήταν άγριες» σχετικά με τη συμφωνία το 2015, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ και πολλών χωρών του GCC, «με τα χρόνια άλλαξαν τον τόνο τους σχετικά με το JCPOA».

Την Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις είπε ότι οι επίσημες δηλώσεις των εταίρων του Κόλπου έδειξαν υποστήριξη στις προσπάθειες των ΗΠΑ να επιτύχουν κοινή επιστροφή στη συμμόρφωση με το JCPOA.

Συγκεκριμένα, για το Ισραήλ, ο Πράις είπε: «Έχουμε δει ανώτερους αξιωματούχους στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του ιδρύματος ασφαλείας του, να κάνουν μια πολύ παρόμοια υπόθεση, ότι ήταν μια καταστροφική απόφαση εκ μέρους της τελευταίας κυβέρνησης να αποχωρήσει από το JCPOA και να υποστηρίξτε ότι το JCPOA είναι τώρα η καλύτερη εναλλακτική λύση στο φάντασμα ενός ιρανικού πυρηνικού όπλου».

Ο Πράις αναφερόταν σε αξιωματούχους ασφαλείας, πρώην και νυν, που είχαν μεταφέρει την πεποίθησή τους ότι το JCPOA ήταν μια καλή κίνηση για να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Αλλά οι αναφερόμενες παρατηρήσεις του Λάπιντ την Πέμπτη υποδηλώνουν το αντίθετο.

Πηγή: Al Arabiya English