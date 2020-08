ΗΠΑ: Διαδηλωτές επιτέθηκαν σε κυβερνητικό κτήριο - Επεισόδια στο Πόρτλαντ

Διαδηλωτές άναψαν φωτιές, πέταξαν πέτρες και έσπασαν τζάμια χθες, Τρίτη, σε κυβερνητικά γραφεία κομητείας στην αμερικανική πόλη Πόρτλαντ με αποτέλεσμα η αστυνομία να κηρύξει κατάσταση ταραχών, έπειτα από εβδομάδες κυρίως ειρηνικών αντιρατσιστικών διαδηλώσεων.

Οι διαδηλωτές, ορισμένοι φορώντας μάσκες αερίου και κουβαλώντας ασπίδες, άναψαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και έκαναν χρήση αναπτήρων προκειμένου να προκαλέσουν φωτιά μέσα στο Κτήριο Μαλτνόμα (Multnomah Building) που ήταν αρκετά μεγάλη για να προκαλέσει την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης, ανέφερε η αστυνομία.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν φλεγόμενα μπάζα στους δρόμους και ανθρώπους να πετούν πέτρες εναντίον του κτιρίου. Η φωτιά στο κτίριο κατασβέστηκε από την αστυνομία, ανέφεραν ΜΜΕ.

Διαδηλώσεις του κινήματος «Οι ζωές των μαύρων μετράνε» (Black Lives Matter) πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον θάνατο στις 25 Μαΐου του Τζορτζ Φλόιντ, ενός 46χρονου Αφροαμερικανού που πέθανε αφού ένας λευκός αστυνομικός είχε γονατίσει στον λαιμό του σχεδόν επί εννέα λεπτά.

Οι διαδηλώσεις, περιλαμβανομένων εκείνων στο Πόρτλαντ, κατέληξαν μερικές φορές σε εμπρησμούς και βία και ομοσπονδιακοί αστυνομικοί που στάλθηκαν στη βορειοδυτική πόλη συγκρούστηκαν επανειλημμένα με τα πλήθη που έθεσαν στο στόχαστρο το ομοσπονδιακό δικαστήριο εκεί.

Η αστυνομία δήλωσε πως ορισμένοι αστυνομικοί στοχοθετήθηκαν την προηγούμενη νύχτα με ένα «ισχυρό πράσινο λέιζερ» που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην όραση, όταν ορισμένοι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κτήριο της Ένωσης Αστυνομικών του Πόρτλαντ.

The #Antifa/#BlackLivesMatter mob in #Portland continues to riot, loot and vandalize every night. Last night, they set the #Multnomah building on fire (seat of the local government). It was the 83rd night of consecutive riots. Mainstream media dead silent! pic.twitter.com/wUlaaoK1s3