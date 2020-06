ΗΠΑ: Διαδηλώτρια που γονάτισε μπροστά στο «τείχος» των αστυνομικών έγινε viral

Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τον τραγικό θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ συνεχίζονται στις ΗΠΑ και η Μινεάπολις αποτελεί το επίκεντρο. Μέσα στον πανικό, τις καταστροφές και τις συγκρούσεις, η φωτογραφία μιας διαδηλώτριας κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και να γίνει viral.

H φωτογραφία, που για πολλούς «αιχμαλωτίζει» το πνεύμα των κινητοποιήσεων, τραβήχτηκε από τον Dai Sugano, έναν φωτορεπόρτερ που κάλυψε την περασμένη Παρασκευή τη διαδήλωση στο Σαν Χοσέ για λογαριασμό των Mercury News. Η εικόνα δείχνει μια μαύρη γυναίκα που γονατίζει σε απόσταση αναπνοής μπροστά στους αστυνομικούς, οι οποίοι στέκονται παραταγμένοι με τα κλομπ ανά χείρας. Η φωτογραφία είχε τρομερή απήχηση στα social media, με χιλιάδες χρήστες να την κοινοποιούν εξαιτίας του «συμβολισμού» της.

Ο συγκεκριμένος τρόπος διαμαρτυρίας, που περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη γονατιστή στάση, έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια με το κίνημα Black Lives Matter. Τον Αύγουστο του 2016, Αμερικανοί αθλητές επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν για τον ρατσισμό και την αστυνομική βία κατά των Αφροαμερικανών, γονατίζοντας κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, πριν από την έναρξη ενός παιχνιδιού φούτμπολ, μια κίνηση που εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ.

A protester takes a knee during a #SanJose protest on Friday after #GeorgeFloyd's death in #Minneapolishttps://t.co/F7x74e8xmq@mercnews @EastBayTimes #GeorgeFloydprotest pic.twitter.com/2vfUo3IO9o